Ce dimanche, les empoyés du secteur public en Israël ne travailleront pas. Ce week-end prolongé, à l’occasion des vacances de Pourim dans les écoles s’inscrit dans le cadre d’un accord entre la Histadrout et le ministère des Finances selon lequel les employés du secteur public bénéficieront de huit jours de congé supplémentaires au cours des deux prochaines années. Ces journées seront systématiquement un dimanche et coïncideront avec les vacances scolaires: 24 août, 5 octobre et 21 décembre pour 2024.

Selon la Histadrout, cette initiative vise à soutenir les parents qui travaillent en alignant mieux leurs congés avec ceux des enfants et à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Cette mesure devrait aussi stimuler la consommation: les week-ends prolongés devraient booster les secteurs du tourisme, des loisirs et de la consommation.

Bien que l’accord concerne d’abord le secteur public, la Histadrout prévoit d’étendre cette mesure au secteur privé. Cependant, certains employeurs craignent une baisse de productivité et pourraient s’opposer à la généralisation du dispositif.

Le secrétaire général de la Histadrout, Arnon Bar-David, a qualifié cette avancée de « réalisation historique », ajoutant: »Après des années de tentatives, nous avons obtenu un changement qui renforcera les travailleurs israéliens, stabilisera l’économie et améliorera les services publics ».

Récemment, le ministre du Travail, Yoav Ben Tsur, a déclaré qu’une réflexion était en cours pour réduire le temps de travail des Israéliens. En effet, Israël est l’un des pays de l’OCDE où l’on travaille le plus avec 1892 heures travaillées par an soit 380 heures de plus qu’en France et 360 heures de plus qu’en Allemagne.