Illana Cicurel, directrice de l’Institut français de Tel Aviv et conseillère culturelle à l’ambassade de France en Israël revient sur la table ronde qu’elle a organisée avec le comité français de Yad Vashem sur le thème “La République et l’antisémitisme” et évoque de prochaines rencontres sur l’antisémitisme :” Nous allons préparer des événements où des universitaires français et israéliens se pencheront sur ce dossier de l’antisémitisme et de l’antisionisme et sur les manières des combattre!”