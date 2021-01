Le gouvernement a approuvé mardi soir la proposition du ministère de la Santé sur un confinement sévère qui commencera dans la nuit de jeudi à vendredi. Il devrait durer quatorze jours durant lesquels, et outre les limitations déjà vigueur dont certaines seront renforcées, les jardins d’enfants et les écoles seront fermées à l’exception de l’éducation spécialisée. Les limitations à 50% des capacités dans les lieux de travail sans accueil de public ainsi que dans les transports publics restent en vigueur. Les rassemblements de personnes seront limités à 5 personnes en espace fermé et 10 personnes en espaces ouverts ( au lieu de 20 dans le confinement actuel). La formule « take away » dans les restaurants sera interdite ainsi que la pratique de sport professionnel. La sortie du domicile au-delà de 1000 mètres ne sera autorisée que pour les activités indispensables telles que : achat d’alimentation, visites médicales, accompagnement de personnes malades ou handicapées, achats de médicaments, séances au tribunal, activités liées à la sécurité, bain rituel pour les femmes, transports d’enfants dans le cadre du droit de garde de parents divorcés, professions qualifiées d’indispensables…et manifestations!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90