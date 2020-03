Le gouvernement va se réunir dimanche (par téléphone) pour une séance spéciale destinée à renforcer le dispositif de lutte contre le Corona. Le Premier ministre devrait proposer de resserrer encore les mesures de confinement jusqu’à en arriver à un blocage général du pays dès lundi « si le rythme actuel de propagation se poursuit ».

Binyamin Netanyahou penche pour cette décision du fait de l’indiscipline qui subsiste dans certains endroits et certaines catégories de la population. On parle notamment des villes à concentration orthodoxe où les consignes ne sont pas toujours respectées par certaines franges, et où le taux de contamination est plus élevé que la moyenne du pays. Bné Beraq compte déjà 267 personnes atteintes du virus.

Samedi soir à Bné Beraq des centaines de personnes appartenant majoritairement à la frange extrémiste du « Peleg Yeroushalmi » ont assisté aux obsèques du directeur de la yeshiva Beit David, le rav Tsvi Schinker z.l. décédé durant Shabbat. Les importantes forces de police présentes n’ont pas réussi à dissuader les participants irresponsables.

Tous les ministres ne sont pas du même avis que le Premier ministre et estiment qu’il ne faut pas en arriver à une solution extrême, comme l’exige depuis un certain temps le ministère de la Santé.

Photo Miriam Alster / Flash 90