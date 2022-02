Ce matin (jeudi) se tient une réunion spéciale pour étudier la possibilité d’alléger dans les prochaines semaines, les restrictions liées à la circulation du COVID 19.

Hier, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, et les cadres de son ministère ont publié une série de mesures qui seront soumises à l’approbation du gouvernement. Parmi elles :

Annulation du test PCR avant de voyager en Israël, seul un test PCR à l’atterrissage sera exigé

Annulation de la période d’isolement pour les Israéliens non vaccinés qui rentrent en Israël

Les enfants étrangers de moins de 12 ans, non vaccinés, accompagnés d’un parent vacciné, pourront entrer dans le pays, à condition de respecter une période d’isolement le temps de recevoir le résultat du test PCR effectué à l’aéroport

Interdiction d’entrée sur le territoire aux personnes de plus de 12 ans non vaccinées

A compter du 1er mars, annulation du »tav yarok » à l’entrée d’événements considérés »à risque » comme les mariages ou les congrès

»Nous avons encore un fort taux de contamination quotidien » Le Pr Nahman Ash, directeur général du ministère de la santé. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption **Un débat s’est ouvert ce matin concernant l’obligation du port du masque en intérieur. Le premier ministre Bennett souhaite étudier la possibilité d’avancer la levée de cette obligation. Le directeur général du ministère de la santé, le Pr Nahman Ash, s’y est catéroriquement opposé : « Ce n’est pas raisonnable, nous avons encore un fort taux de contamination tous les jours, nous devons attendre », a-t-il déclaré.

Hier, on comptait 21152 nouvelles contaminations et 886 malades graves dans le pays. Des chiffres qui continuent d’être en baisse. Depuis le début de la pandémie, on déplore plus de 9700 morts.

Photo à la une by Olivier Fitoussi/Flash90