Un sondage réalisé cette semaine révèle une donnée intéressante autant qu’inquiétante: une majorité des Juifs de France qui désirent quitter ce pays pour diverses raison préfèrent émigrer ailleurs qu’en Israël. Ce sondage a été réalisé pour l’American Jewish Committee (AJC) en prévision de son congrès annuel et a touché un échantillon de 771 Juifs de France âgés de 18 ans et plus.

Sur le total des personnes interrogées, 21% disent envisager de quitter le France pour des raisons économiques, 17% le feraient par crainte pour l’avenir des Juifs en France, 12% pour par crainte pour l’avenir de la France tout court et 5% pour des raisons religieuses. Ils sont 45% à ne pas envisager de quitter la France pour l’instant.

Pour ces 55% qui envisagent de quitter la France, c’est la destination qui est « intéressante » et devrait tirer la sonnette d’alarme pour les acteurs israéliens dans le domaine de l’alya et l’intégration: 29% envisagent les Etats-Unis et 23% le Canada, soit plus de la moitié des candidats à l’émigration. Israël ne vient qu’en 3e position, avec 21%, suivi par la Grande-Bretagne et d’autres destinations (13%). En clair, seul un cinquième des candidats à l’émigration pensent à Israël!

Parmi les nombreuses autres questions, celle du nombre de visites en Israël, un chiffre surprenant: 35% des Juifs français interrogés disent ne jamais avoir mis les pieds en Israël!

Photo Nati Shohat / Flash 90