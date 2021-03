Le ministère des Transports a annoncé lundi qu’il met en action le projet ferroviaire qui reliera dans le futur Haïfa au Golfe persique. Il s’agit d’un projet qui avait été imaginé et initié par Israël Katz lorsqu’il était titulaire de ce ministère, et qu’il avait poussé en avant durant la période où il était aux Affaires étrangères et aux Renseignements.

Dans un premier temps, les voies ferrées relieront le réseaux côtier depuis Haïfa au terminal des marchandises du côté jordanien de la frontière en passant par Afoula, Beit-Shean et le point de passage frontalier de Sheikh Hussein. Selon le ministère des Transports, ce projet gigantesque permettra à terme le transport de marchandises entre les pays du Golfe et le port méditerranéen de Haïfa en passant par la Jordanie et les territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne. Ainsi, dans le futur, des trains de passagers ou de marchandises en provenance des pays du Golfe en paix avec Israël pourront se rendre jusqu’à Haïfa et vice-versa.

Ceci permettra aussi de réduire de manière significative le trafic routier marchand et constituera une étape de plus dans la mise en oeuvre du plan stratégique de la compagnie israélienne du rail en prévision de 2040.

