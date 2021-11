Pour la première fois depuis la réunification de Jérusalem et la libération du Mont du Temple, une commission de l’Education va demander au ministère de tutelle d’introduire dans les programmes scolaires des visites obligatoires de classes sur le site le plus important du peuple juif. Parallèlement, la commission demande de renforcer nettement l’enseignement sur le Mont du Temple dans les programmes scolaires, dans différentes matières : bible, histoire, géographie. Les débats ont eu lieu la semaine dernière, et le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadtit) avait insisté sur cette question. Les militants de la montée des Juifs sur le Mont du Temple, Tom Siyani et Ofir Dayan, dirigeants du mouvement « Beyadeinou » étaient également intervenus durant les discussions.

La commission, présidée par Sharren Haskel (Tikva Hadasha) a décrété : « L’histoire du Mont du Temple et sa signification dans la culture et l’histoire juives n’est pas enseignée comme il se doit. Le ministère de l’Education doit introduire le sujet du Mont du Temple pour les examens du baccalauréat, mettre l’accent sur l’enseignement de l’histoire du Mont du Temple dans les programmes scolaires et encourager les visites sur place ».

Les représentants de la police présents à cette séance ont fait savoir que de leur point de vue il n’y a pas d’inconvénient à des visites d’élèves sur le Mont du Temple, après coordination avec la police, dans le respect des consignes et à condition que les accompagnateurs des groupes ne soient pas armés.

La commission reprendra la discussion sur cette question dans sept semaines.

Photo Yossi Zamir / Flash 90