Plus de trois ans après les faits, la Cour d’Assises de Paris a condamné Yacine Mihoub, l’un des assassins de Mireille Knoll hy »d à une peine de réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Les juges ont retenu la motivation antisémite de cet acte odieux car l’assassin avait un passé de manifestations d’antisémitisme. Dans son réquisitoire, l’avocat général Jean-Christophe Muller avait parlé d’un « meurtre particulièrement sauvage » et rappelé que l’octogénaire avait été transpercée de onze coups de couteau et son corps partiellement calciné, une scène particulièrement effroyable pour cette survivante de la Shoah.

Le complice de l’assassin, Alex Carrimbacus, qui n’a pas porté les coups de couteau, a écopé de 15 ans de prison.

Me William Goldnadel, l’avocat des deux fils de la victime a déclaré : « C’est un jour important pour la justice ! Les juges ont été sévères mais justes en reconnaissant que Yacine Mihoub était le seul coupable ».

Les fils de Mireille Knoll ont écrit une lettre au ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer afin qu’il institue une journée nationale à la mémoire de leur maman durant la semaine annuelle d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, journée à laquelle serait associée la mémoire d’autres victimes de la barbarie islamique telles que le Père Hamel, l’officier de gendarmerie Arnaud Beltrame ou l’enseignant Samuel Paty.

Photo Famille