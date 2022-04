Le tribunal militaire de Samarie a condamné le terroriste responsable de l’assassinat d’Esther Horgen z’l, à une peine de prison à perpétuité assorti d’une période de sûreté. Il devra aussi verser 3 millions de shekels de dommages et intérêts à la famille Horgen.

Il a été reconnu coupable d’assassinat par le tribunal qui a parlé d’une »affaire extrêmement choquante, d’un mal inconcevable ».

Binyamin, le mari d’Esther z’l, a déclaré après le verdict: »Nous avons entendu à l’instant le verdict peu surprenant qui décrète une peine à perpétuité contre le terroriste qui a assassiné Esther. Evidemment nous ne nous attendions pas à moins que cela, et donc nous sommes satisfaits que cet épisode se termine. Entendre encore la description de ce crime odieux et cruel nous ramène à des instants très difficiles et et montre à quel point il est fondamental que les tribunaux utilisent tout le pouvoir qui leur est conféré pour participer à la lutte contre le terrorisme.

Me Maurice Hirsh, l’avocat de la famille a tenu à rappeler que »pendant le reste de sa vie, l’assassin recevra quatre millions de shekels de la part de l’Autorité palestinienne. Il en profitera, sa famille en profitera et l’Autorité palestinienne reconstruira sa maison détruite. Nous devons nous opposer à cela. Le gouvernement ne fait rien, le tribunal a effectué un chemin très important avec ce jugement, également concernant la partie dommages et intérêts, mais ce n’est pas suffisant ». L’avocat a appelé le ministre de la Défense à agir contre le responsable de l’autorité des prisonniers palestiniens, directement en charge du versement des salaires aux terroristes ainsi que contre Mahmoud Abbas.