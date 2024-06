À l’heure où les preuves de solidarité abondent, l’unité du peuple est une valeur à perpétuer. Une vente aux enchères de tableaux est organisée au profit des endeuillés de cette guerre : les veuves, les orphelins – mais aussi pour venir en aide aux blessés et aux traumatisés.

Cette soirée sera orchestrée par Vanessa De Loya Stauber, psychanalyste et commissaire d’exposition, et animée par Raphaël Jerusalmy, ancien officier du renseignement militaire et écrivain. Venez découvrir et acquérir des œuvres d’artistes talentueux.

Une soirée organisée en partenariat avec Qualita, Rescuers Without Borders et l’Organisation des veuves et des orphelins de Tsahal.

Auditorium Nava Bibi – Kikar Hamusica

12 rue Yoel Moshe Salomon

Lundi 10 juin à 19h

100 shekels

Infos et réservations : 02-5406505

kikar-hamusica.com