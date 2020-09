Pour la première fois depuis la création du parti Yesh Atid par Yaïr Lapid en 2012, l’un de ses membres ose annoncer qu’il défiera son président et briguera la présidence du parti!

Le député Ofer Shelah, n°3 et « leader » de l’aile gauche du parti, a déclaré mercredi qu’il a demandé des primaires pour la présidence et se présentera pour la direction du parti. Depuis huit ans d’existence et cinq campagnes présidentielles, Yaïr Lapid, grand défenseur de la démocratie…pour les autres, règne en maître sur sa formation et décide arbitrairement qui fera ou non partie de la liste. Il avait même fait voter une motion dans les statuts lui assurant la présidence de son parti (sans primaires) jusqu’à la fin de la 25e Knesset!

Dans un communiqué émanant de Yesh Atid, il est dit que les deux hommes se sont rencontrés pour parler de cette question et qu’Ofer Shelah a fait part à Yaïr Lapid du besoin de renouveler la parti Yesh Atid y compris dans le fonctionnement démocratique. « Nous allons y réfléchir », lui a répondu Yaïr Lapid.

De son côté, Ofer Shelah a écrit : « Ces derniers jours, j’ai exprimé à Yaïr Lapid le besoin urgent de renouveler le visage de Yesh Atid, encore avant les prochaines élections. Et cela doit commencer par par des élections primaires, immédiates et ouvertes pour la présidence du parti. Je me présenterai et serai heureux si d’autres le font également. Sans cela, nous ne représenterons pas une alternative et nous ne gagnerons pas… »

Ofer Shelah avait déjà fait une allusion à ce problème il y a quelques semaines sur un plateau de télévision en déclarant qu’il essayait d’introduire un peu de démocratie au sein de Yesh Atid !

Photo Miriam Alster / Flash 90