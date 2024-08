Dans l’après-midi, les sirènes ont retenti exceptionnellement dans la région de Kiryat Malahi, et une roquette tirée depuis la bande de Gaza est tombée dans une zone non habitée, sans faire fort heureusement aucune victime. Quelques heures plus tard, dans la soirée, 18 autres roquettes ont été tirées par des terroristes depuis la bande de Gaza sur le sud du pays. Certaines roquettes ont été interceptées et d’autres sont tombées dans des zones non habitées, sans faire de victimes ni de dégâts. Peu de temps après, l’armée israélienne a annoncé qu’elle avait détruit depuis les airs les lanceurs d’où les roquettes avaient été tirées sur la région proche de Gaza.