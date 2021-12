La start-up israélienne OUNJE a réussi à mettre au au point du sang artificiel végétal à partir d’une microalgue rouge. Ce produit sera commercialisé vers les industries de viande artificielle dite « cultivée » qui pourront rajouter à leurs produits une couleur similaire à celle du steak ou du hamburger traditionnels.

Comme dans tant d’autres domaines, Israël est à la pointe mondiale dans l’industrie de la viande synthétique. On peut citer à cet effet la start-up « Aleph Farms » ou la société de biotechnologie « Future Meat », créées respectivement en 2019 et 2020 qui sont les pionnières mondiales dans la création de viande ‘cultivée’ en laboratoire.

Ces industries sont capables de créer de la viande ressemblant à celle des animaux généralement consommés en Occident – bétail et volailles – et voient s’ouvrir devant elles de gigantesques marchés dans les pays anglo-saxons où la proportion de végétariens et végétaliens est en augmentation constante et où la popularité des substituts de viande à base végétale est très élevée.

Les laboratoires de « Future Meat » soulignent les nombreux avantages de la viande artificielle dans le domaine écologique : diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre, protection des terres, baisse de la consommation d’eau et du coût de production, sans parler de l’énorme diminution d’abattages d’animaux.

D’un point de vue juif, il est inutile de préciser les avantages pratiques et gustatifs que représenterait la consommation de viande synthétique.

Pour l’anecdote, la groupe suisse Migros ainsi que l’acteur américain Leonardo Di Caprio sont parmi les investisseurs dans la firme « Aleph Farms ».

Photo ben Kerckx / Pixabay