Plusieurs unités de Tsahal ont lancé mercredi matin une vaste opération dans la Casbah de Shehem et ont encerclé une maison dans laquelle s’étaient retranchés deux terroristes faisant partie d’un commando responsable de l’attentat qui avait coûté la vie au soldat de Guivati Ido Barouh en Samarie.

Les terroristes ayant refusé de se rendre, les militaires sont entrés dans la maison pendant des échanges de tirs. Au cours de cet affrontement, deux terroristes armés ont été abattus. D’après une source palestinienne, il y aurait encore sept terroristes tués et 197 blessés.

Par ailleurs, au cours de la nuit, des combattants de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont agi dans plusieurs secteurs de Judée-Samarie. Ils sont intervenus dans le ‘camp de réfugiés’ de Jellazoun et dans le village de Anata, dans la région de Binyamin, et ont arrêté deux hommes recherchés soupçonnés d’avoir participé à des actions terroristes.

Deux autres suspects ont été interpellés dans le village de Nur al Shams, et un autre dans le village de A-Zwiya, qui était en possession d’une arme.