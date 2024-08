L’opération à grande échelle lancée il y a quelques jours par Tsahal dans le nord de la Samarie s’est poursuivie dans la journée de Shabbat (samedi). Des centaines de soldats de l’armée israélienne ont démantelé des infrastructures terroristes et découvert des engins explosifs de fabrication artisanale qui avaient été enterrés sous les routes.

Au cours de cette action de vaste envergure, qui se concentre essentiellement sur le ‘camp de réfugiés’ de Jénine, principal centre terroriste de la région, une trentaine de terroristes ont été tués.

La police des frontières et les forces du Shin Bet sont également impliquées dans l’opération dans la région de Jénine, et des dizaines d’engins explosifs improvisés y ont été détruits.

Des raids antiterroristes sont menés également dans d’autres régions, comme dans le ‘camp de réfugiés’ de Nur a-Shams à Tulkarem et dans la vallée du Jourdain.

Tsahal a lancé cette opération dans le nord de la Samarie afin d’empêcher une escalade dans le secteur de la Judée-Samarie – une inquiétude qui est également évidente dans d’autres parties de la région.

Samedi soir, l’armée israélienne a publié de nouveaux documents sur l’opération, y compris une vidéo prise d’un drone montrant une « salle d’opérations » et un laboratoire d’engins explosifs improvisés installés à l’intérieur d’une mosquée dans le camp de réfugiés de Far’a, dans la vallée du Jourdain. Le complexe terroriste de la mosquée a été localisé par des combattants d’une unité d’élite.

Le chef d’état-major de Tsahal, Herzy Halévy, évoquant l’opération dans le nord de la Samarie, a déclaré, entre autres, qu’elle avait pour but de prévenir des attaques terroristes. Selon les sources de sécurité, l’objectif du Commandement central est de confisquer 2 000 armes cette année aux terroristes en Samarie. L’armée israélienne a noté dernièrement des tentatives visant à embraser la Judée et la Samarie, alors que le Hamas et l’Iran tentent de faire passer en contrebande des armes et de l’argent dans la région.