Les forces de sécurité israéliennes ont lancé au cours de la nuit une vaste opération antiterroriste à Jénine et Tulkarem. Trois terroristes armés ont été éliminés dans un raid aérien.

Les combattants de Tsahal ont arrêté des suspects recherchées et ont localisé et confisqué des armes, dont un fusil M-16, des munitions et d’autres équipements militaires. En outre, les forces d’infiltration de la police des frontières de Judée-Samarie ont tué deux autres terroristes armés.

Une autre action a été lancée par Tsahal dans le Nord de la vallée du Jourdain, au cours de laquelle quatre terroristes armés ont été éliminés. Les combattants ont confisqué des armes et ont détruit des engins explosifs.