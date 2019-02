Lors du sommet international sur le Moyen-Orient qui se tient à Varsovie, et dont le sujte principal à l’ordre du jour est l’Iran, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a salué l’unité de vues entre Israël et les pays arabes modérés de la région: “Lorsque les Juifs et les Arabes sont tellement d’accord sur une question, il vaut mieux les écouter”.

Photo Amos Ben Gershom / GPO

Lors des discussions, un tout petit incident technique a donné lieu à une scène homoristique quoique très symbolique: lorsque Binyamin Netanyahou a voulu prendre la parole, son micro n’a pas fonctionné. C’est alors le représentant du Yémen, placé entre lui et Mike Pompeo qui lui a tendu son micro, ce qui a permis au Premier ministre israélien de déclarer avec le sourire: “Voilà une nouvelle coopération entre le Yémen et Israël”.

Lors de ce sommet, Binyamin Netanyahou s’est entretenu jeudi matin un bon moment avec le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. Il a d’abord remercié les Etats-Unis pour avoir organisé ce sommet international si important concernant la menace iranienne. Il a noté la présence d’un soixantaine de pays, y compris de pays arabes.

Mike Pompeo a pronconcé une phrase lourde de sens: “Merci à vous, Binyamin Netanyaou, d’être présent ici. Il s’agit d’un défi planétaire et nous allons poursuivre notre travail conjoint. Il ne pourra pas y a voir de paix, de sécurité et de stabilité au Moyen-Orient sans se mesurer à l’Iran car ce pays est présent militairement en Irak, au Yémen, en Syrie et au Liban et il soutient des organisations terroristes telles que le Hezbollah et le Hamas.

Ce sommet premier du genre a vu arriver pas moins de onze dirigeants du Moyen-Orient, mais par contre, si les drapeaux français et allemand sont présents, les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays européens sont absents, pour montrer les réticences de ces deux pays à ce sommet qui place l’iran sur le banc des accusés! Le délégué britannique est présent mais officiellement pour n’aborder que la crise humanitaire au Yémen.

Vidéo:

Photo Aroutz 7