L’Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement selon lequel le nouveau variant du Corona, Omicron, pourrait se propager rapidement dans le monde – et notamment parmi les populations non-vaccinées – et constituer « un grand potentiel de danger avec des graves conséquences ». L’OMS reconnaît que la dangerosité de ce variant n’a pas encore été confirmée mais elle avertit que si c’est le cas et en cas de propagation rapide, les services de santé des pays touchés ne pourraient pas faire face aux besoins, ce qui augmenterait la mortalité.

Photo Padrinan Pixabay