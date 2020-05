Des Arabes se sont introduits jeudi dans le moshav Gimzou, près de Modiin et ont volé des produits agricoles. Le propriétaire les a pris sur le fait mais avant de s’enfuir ils l’ont roué de coups. Ils sont revenus un peu plus tard et ont déraciné des arbres fruitiers. Outre le préjudice causé à cet agriculteur, la question qui se pose (ou ne se pose plus…) est pourquoi ce genre d’actes qui se multiplie n’est pas relayé par les médias nationaux qui s’émeuvent par contre de graffitis sur des murs causés par les « jeunes des collines »?

Photo Wikipedia