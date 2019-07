Le maire du village du village arabe de Jiftalik dans la vallée du Jourdain a écrit une lettre de remerciements au conseil régional. La semaine dernière, un adolescent de 15 ans de ce village s’était très gravement électrocuté. Le maire du village avait immédiatement appelé le commandement de Tsahal de la région qui avait envoyé un médecin et des infirmiers de la division Vallée du Jourdain sur place. Leur intervention rapide et efficace a permis de sauver le jeune homme.

Le maire a envoyé une lettre de remerciements très émouvante au conseil régional: « Nous vous adressons des mots de reconnaissance et d’estime les plus chaleureux que notre coeur a ressenti avant même de les mettre par écrit. Ces mots sont modestes face à la coopération humanitaire et des bonnes vertus que vous appliquez envers les habitants de notre région(…)Nous vous remercions et apprécions chaque chose que vous faites, petite comme grande, et vous exprimons nos sentiments d’amitié et de respect ».

Dans sa lettre le maire salue aussi la coopération entre les deux populations et Tsahal pour la tranquillité des habitants de la région et leur sécurité.

Photo Moshé Shaï / Flash 90