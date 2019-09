Après les déclarations du Premier ministre quant à l’avenir de la vallée du Jourdain et surtout la tenue dimanche du conseil des ministres au Mémorial de la vallée du Jourdain, l’Autorité Palestinienne a décidé de “se venger”. Ibrahim Milham, porte-parole officiel du cabinet de l’AP a annoncé que la réunion hebdomadaire du cabinet aura exceptionnellement lieu lundi dans la vallée du Jourdain, plus exactement dans le village arabe de Fsaïl, situé à moins de deux kilomètres au sud du village juif de Petzaël. L’ordre du jour de cette réunion sera le “renforcement de la présence palestinienne dans la vallée du Jourdain et le combat contre l’annexion de cette région par Israël”.

Lors de la réunion du conseil des ministres israélien, Binyamin Netanyahou avait notamment annoncé la transformation officielle du statut de la ferme agricole de Mevo’ot Yeri’ho en localité à part entière.

