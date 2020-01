Si le principe est accepté par tous, le calendrier de l’extension de la loi israélienne sur la vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie provoque des divergences. Si certains estiment que Binyamin Netanyahou peut faire avancer els choses rapidement dès les prochains jours, donc avant les élections, d’autres considèrent qu’il faut attendre qu’un prochain gouvernement le fasse. C’est notamment le cas de Kared Kushner, le gendre et conseiller du président Donald Trump.

Dans une interview au site GZero Media face à un journaliste agressif, Kushner a émis le souhait qu’Israël attende après les élections pour procéder à cette importante démarche tout en soulignant que l’Administration américaine et le Binyamin Netanyahou travaillent sur cette question en étroite collaboration. Il a indiqué que pour l’instant, il est question de la création d’une commission mixte américano-israélienne qui sera chargée de préparer le dossier sur le plan technique et notamment établir une cartographie précise.

La demande incongrue de Tal Rousso

L’ancien commandant de la région militaire sud et ancien candidat travailliste Tal Rousso a estimé que le Plan Trump est « bon et positif » mais qu’il faut travailler en concertation totale avec la Jordanie concernant l’extension de la loi israélienne à la vallée du Jourdain! Il a expliqué que la frontière israélo-jordanienne est la plus longue du pays et « qu’il ne faut pas la mettre en danger »!

De même, le correspondant militaire du Haaretz, Amos Harel, joue une nouvelle fois à faire peur en croyant savoir que des « hauts responsables de Tsahal mettraient en garde Israël contre l’écroulement du traité de paix avec la Jordanie et une nouvelle flambée de violences au cas où Israël mettait en application son plan unilatéral ». Ce n’est pas la première fois que des « hauts responsables de Tsahal » mettraient en garde contre des décisions politiques sans que leurs avertissements se confirment sur le terrain.

Vidéo:

Photo Amos Ben Gershom / GPO