Le Premier ministre s’est rendu dans la vallée du Jourdain pour assister à une plantation d’arbres en l’honneur de la fête de Tou Bichvat. Il a tenté d’expliquer le report de la décision d’extension de la souveraineté israélienne sur cette région et les autres prévues dans la Plan Trump: « Cela se fera avec ou sans l’accord des ‘Palestiniens’ mais nous le ferons en coordination avec les Américains ».

Binyamin Netanyahou a rappelé – comme l’a fait l’ambassadeur David Friedman – que le président Trump s’est engagé à ce que les Etats-Unis reconnaîtront la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, le nord de la mer Morte et toutes les localités juives dès que le gouvernement israélien et la Knesset l’auront décrétée mais seulement après le travail de la commission mixte américano-israélienne qui prépare les cartes précises.

Le chef du gouvernement a rappelé que jusqu’à présent, le président américain avait honoré toutes ses promesses envers l’Etat d’Israël.

Binyamin Netanyahou a également souligné que cette reconnaissance américaine a été le fruit de plusieurs années de travail d’équipe entre Américains et Israéliens mais aussi de ses pourparlers personnels avec le président Trump.

« Le train a quitté la gare et le travail sera accompli et pour ne pas mettre en danger cet immense acquis, nous travaillerons de manière lucide et responsable jusqu’à son étape finale » a-t-il rajouté.

Vidéo:

Photo Flash 90