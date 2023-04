Interview réalisée par Ilan Levy pour Actualité Juive numéro 1682

Devenue amie de Sophie Cohen Ben-Dor, la fille ainée d’Eli Cohen, la célèbre journaliste Valérie Perez, évoque avec elle l’histoire incroyable de son père, l’espion parvenu aux plus sommets de l’état syrien. A partir de souvenirs d’enfance et de nouveaux documents déclassifiés par le Mossad, Valérie Perez propose de découvrir l’homme privé et l’homme public qui a, à coup sûr, permis de sauver de nombreuses vies israéliennes.

Comment avez-vous rencontré Sophie, la fille ainée d’Eli Cohen ?

Valérie Perez : J’ai rencontré Sophie Ben Dor en raison de mon désir de l’interviewer pour mon nouveau magazine « Histoire et Découvertes » sur i24News. Ce concept m’était très cher et, avec Frank Melloul, le président de la chaîne, nous souhaitions inclure un personnage israélien connu à l’international. L’idée de débuter ce magazine avec une interview forte de sa femme Nadia et de sa fille Sophie m’a immédiatement séduite. Au fil des années, une amitié solide s’est construite entre nous. J’ai beaucoup de respect pour elle, c’est une femme mesurée et chaque mot compte

Quelles sont les principales différences entre le personnage public et le personnage privé ?

P. : On ne connaît en réalité pas grand-chose sur Eli Cohen. Pourtant, tout le monde a une anecdote à raconter car, autour de cet homme, il y a un vrai mystère. Sophie avait 5 ans lorsque son père a été assassiné à Damas. Elle a des souvenirs très clairs de lui. Dans le livre, elle raconte la manière dont elle a vécu le fait d’avoir un père élevé au niveau d’un héros national, Mais on apprend non seulement sur le père, mais aussi sur l’espion car il y a les rapports de missions que le Mossad a confiés à la famille. Ils n’avaient jamais été publiés. Eli Cohen n’était pas le 007, muscle casse-cou que l’on voit dans la série Netflix The Spy. Il était modeste et prévenant avec sa famille.

Comment ont évolué les relations entre la famille d’Elie Cohen et le Mossad ?

Ils ont évolué au fil des années. Ils étaient difficiles après la mort de l’espion. Aujourd’hui, sous la direction de David Barnea, le nouveau « Ramsad », les relations sont excellentes. Barnea a récemment déclaré que Eli Cohen n’a pas été capturé en raison de la quantité d’informations qu’il transmettait, mais plutôt en raison de l’interception de ses transmissions par les Syriens. Cette déclaration met fin aux débats sur le manque de vigilance de l’espion. Mais Sophie a rencontré dernièrement un vétéran du Mossad qui ne croit pas à cette thèse. Il pense qu’à l’époque, même la CIA n’avait pas les moyens techniques pour repérer la provenance des messages.

Quelle est aujourd’hui la place d’Eli Cohen en Israël ?

Eli Cohen est un héros national en Israël. Dans chaque ville du pays, il y a des stades, des jardins, des synagogues qui portent son nom. On enseigne sa vie dans les écoles. Tous les israéliens connaissent ses exploits. Dernièrement un musée à son nom a été inauguré en présence d’Yitzhak Herzog et de Benyamin Netanyahou à Hertzliya. Il va bientôt ouvrir ses portes. Preuve de l’importance qu’a prise l’illustre espion au cours des années.

