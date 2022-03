La vague de froid qui traverse Israël depuis plusieurs semaines devrait se terminer en début de semaine prochaine.

Comme on peut s’en douter, ces intempéries ont des conséquences directes sur l’agriculture locale. Un produit est particulièrement observé ces derniers jours: le concombre.

Hazi Daniel, un agriculteur du mochav A’hitouv, où poussent près de 60% des concombres israéliens, explique : »Le froid empêche la plante de se développer et ralentit la germination du légume. Le résultat est que nous récoltons le quart de ce que nous avons l’habitude d’avoir à cette période de l’année. Les plantations qui ont été faites il y a un mois et demi et qui devraient donner lieu à des récoltes pour Pessah ont été considérablement ralenties dans leur croissance. C’est pourquoi, je pense que nous allons vers une pénurie de concombres pour Pessah ».