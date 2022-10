Au 1er novembre, de nombreux produits devraient coûter plus cher. Les grandes marques qui avaient annoncé une augmentation de leurs prix il y a quelques mois et s’étaient finalement rétractées, vont maintenant procéder à ces hausses.

Ainsi la société Diplomat va augmenter de 15% les prix de plusieurs de ses produits comme la lessive Ariel, les produits d’hygiène féminine Always, les couches Pampers et le liquide vaisselle Fairy.

La société Sugat va également augmenter de 15% le prix du sucre blanc et de toutes sortes de riz. De même pour la société Ferrero: la pâte à tartiner Nutella et les chocolats Kinder coûteront entre 3 et 5% de plus.

La société Henkel a annoncé la hausse des prix des shampoings Hawaï et des savons de 10%. Les capsules de café Lavazza vont aussi augmenter de 15% et les bonbons Yogueta de 20%.

La compagnie Mars va aussi rendre plus cher ses barres chocolatées et Schestowitz devrait augmenter de 14% le prix des pates Barilla, des produits de la marque Master Chef, et d’autres.

Kimberley Clark attend toujours d’obtenir l’autorisation pour augmenter le prix des couches, des lingettes et des produits d’entretien, de 9.6%.

Sano, quant à elle, a demandé à augmenter de 25% le prix de ses essuie-tout et autres lingettes d’entretien et Unilever de 15%.