Cette nuit, les forces de Tsahal ont opéré dans le nord de la Samarie et ont procédé à plusieurs arrestations, qui ont permis d’éviter des attentats en préparation.

En tout, six suspects ont été arrêtés et on ne déplore aucun blessé au sein de Tsahal.

Les forces de sécurité reconnaissent que cela prendra du temps pour calmer les esprits sur le terrain où elles s’efforcent de reprendre la main.

Parallèlement, de nombreux soldats sont postés le long de la barrière de séparation entre les deux côtés de la ligne verte afin de surveiller les endroits où elle est endommagée. Ils ont permis de réduire drastiquement le nombre de clandestins qui entrent en Israël depuis les villages palestiniens.

En outre, la fermeture des points de passage officiels en Judée-Samarie et à Gaza reste à l’ordre du jour, et les services de sécurité évaluent quotidiennement la situation pour décider du maintien de leur fermeture ou de leur réouverture.

Photo: Porte-parole Tsahal (Illustration)