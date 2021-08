Le député Ofir Katz (Likoud) a fait signer un appel demandant une réunion d’urgence de la Knesset pendant les vacances parlementaires. Motif : le manque de mise à disposition de doses de vaccins. Dans sa lettre déposée au bureau de la Knesset le député écrit : « Nous demandons une réunion de séance plénière durant les vacances parlementaires sur le thème : ‘Le fiasco de la disponibilité des doses de vaccins pour les citoyens’. Nous assistons à une montée en flèche de la contamination ainsi que du nombre de malades en état grave. Mais non seulement le gouvernement a annoncé bien en retard le lancement de la campagne de vaccination de la 3e dose, mais de nombreux citoyens âgés de 60 ans et plus qui veulent se faire vacciner reçoivent un rendez-vous dans de longs délais, parfois d’un mois et plus. Cela risque de mettre en danger la santé de nombreux citoyens… »

Il règne un certain flou sur le nombre de doses de vaccins à disposition en Israël. Les millions de doses commandées et payées à la compagnie Pfizer par l’ancien gouvernement ne sont toujours pas arrivées en Israël. Le journaliste Hillel Bitton-Rosen, de la chaîne Aroutz 20 a tenté de contacter plusieurs organismes gouvernementaux pour savoir combien de doses Israël dispose actuellement mais sans obtenir de réponse.

Jeudi matin, le Premier ministre Naftali Benett et la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked ont tous deux transféré la responsabilité d’un éventuel confinement sur la population israélienne en indiquant que plus les citoyens iront se faire vacciner, moins il y aura de risque de confinement durant les fêtes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90