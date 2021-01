Le rav Eli Sadan, directeur de la yeshiva Bné David à Eli a écrit une lettre d’indignation au Premier ministre après les informations selon lesquelles Israël livre des vaccins contre le Corona au Hamas sans avoir conditionné cela par la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy’’d et Oron Shaoul hy’’d.

Il écrit notamment : « Je me suis tu pendant des années sur la question de la restitution de nos fils. Je pensais avoir confiance dans les autorités de mon pays qui feraient tout pour ramener nos soldats et leur accorder une sépulture en Israël. Je pensais aussi que les protestations de la population ne feraient que gêner l’action de nos responsables politiques et feraient monter les enchères de la part du Hamas. Mais après ce que nous venons d’apprendre je ne peux plus me taire davantage. On m’a confirmé que ces dernières années, l’Etat d’Israël a libéré des dizaines de terroristes vers la bande de Gaza, où ils ont été accueillis comme des héros, la rue Gazaouie les a applaudis et certains d’entre eux retournent dans les rangs des terroristes. Mon esprit n’arrive pas à comprendre pourquoi eux reviennent mais nos soldats sont encore là-bas (…) Israël devrait kidnapper des terroristes du Hamas et exiger leur restitution en échange de celle des dépouilles des deux soldats. Je n’accepte aucune argumentation juridique contre une telle démarche. Nous sommes en guerre contre le Hamas et ce doit être le gouvernement israélien et Tsahal qui fixent les règles du jeu. Aucun juge n’a la compétence morale d’obliger Tsahal à abandonner nos soldats et les laisser dans les mains de nos ennemis. Et récemment, j’ai appris une nouvelle chose : l’Etat d’Israël livre des vaccins contre le Corona à Gaza ! Quiconque est doté de bon sens comprendra que les premiers à se faire vacciner seront les chefs du Hamas afin qu’ils puissent poursuivre leur guerre contre nous. Je n’arrive pas à comprendre quelle logique se trouve derrière cette démarche. Mais même s’il y a des choses qui nous sont cachées, et il y en a sûrement, il n’y a aucune justification au fait qu’Israël n’ait pas exigé en contrepartie la restitution des dépouilles des soldats et la libération des civils détenus.

Monsieur le Premier ministre, vous savez à quel point j’estime votre action en faveur de l’Etat d’Israël. Vous savez également que je me suis exprimé à plusieurs reprises contre les viles campagnes de haine qui sont menées contre vous, sans le moindre respect dû é un Premier ministre. C’est pour quoi, avec respect mais de manière ferme je vous adresse cette demande de prendre sans délai les décisions qui s’imposent pour mettre fin à cette farce et utiliser tous les leviers de pression qui sont dans vos mains afin de forcer le Hamas à restituer nos soldats et nos civils ».

La famille Goldin outrée

Les parents du lieutenant Hadar Goldin hy’’d ont fait part de leur indignation comprénsible et justifiée. Il y a un mois. Le Dr. Sim’ha et Leah Goldin avaient saisi la Cour suprême afin qu’elle oblige le gouvernement à conditionner toute livraison de vaccins à l’AP ou au Hamas à la restitution des dépouilles des deux soldats. Dans sa réponse, l’Etat avait assuré qu’il n’avait pas l’intention de leur livrer des vaccins et qu’il n’y avait donc pas lieu d’une décision particulière de la Cour suprême. Mais apparemment, les choses ne se sont pas passées ainsi. Très en colère, Leah Goldin a accusé le gouvernement : « Nous sommes profondément blessés, pas seulement pour nous, mais pour tous les soldats de Tsahal. Cela aurait dû être une chose élémentaire que de ne pas livrer de vaccins au Hamas tant qu’il ne nous rend pas les dépouilles de nos soldats. En 2018, le Premier ministre Binyamin Netanyahou nous avait promis qu’il n’y aurait pas d’arrangement avec le Hamas sans cette restitution (… ) Nous sommes vers la fin du Corona et ce serait une excellente opportunité de conditionner un geste humanitaire à un autre geste humanitaire, même si en théorie, nous ne leur devons rien. Nous assistons à une grande farce faite de mensonges et de dissimulation d’informations dont nous devrions être mis au courant, tout comme la population israélienne (…) Vous comprenez ce qui se passe ? Ils ont conclu un acte avec nos ennemis déclarés ! (…) Le devoir élémentaire du gouvernement et de Tsahal est de nous ramener nos fils. Mais le gouvernement a conclu un pacte avec l’ennemi, avec le Hamas, et il lui livre des vaccins contre le Corona. Il y a les valises de dollars, et maintenant ce sont les valises de vaccins. Il s’agit désormais d’une politique affichée d’abandon de nos soldats (…) Tout le monde nous ment dans cette histoire (…) »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90