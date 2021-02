Vaccins : les études israéliennes admirées à l’étranger

Les études effectuées à grande échelle sur l’efficacité du vaccin de Pfizer par le centre de recherche de la caisse de maladie « Klalit » en collaboration avec l’Université de Harvard, suscitent un grand intérêt et beaucoup d’espoir à l’étranger. Ce rapport établi sur un échantillon de 600.000 personnes vaccinées face à 600.000 personnes non-vaccinées est le premier du genre au monde à avoir été établi et publié. Il a été relayé par des revues spécialisées.

Le rapport de « Klalit » a été publié en Israël il y a une semaine montrait qu’une semaine après l’administration de la seconde dose, le vaccin est efficace à 94% pour la protection contre la contamination avec symptômes et efficace 92% pour des symptômes graves en cas de contamination.

Le journal New England Journal of Medecine a notamment publié le rapport dans son magazine et de nombreux médias en ont parlé, dont les agences Reuters et Associated Press qui diffuse dans le monde entier, et ont souligné qu’il démontre de manière claire que la « réalité sur le terrain » confirme les résultats des essais cliniques réalisés par Pfizer et son associée allemande Biontech.

Photo Avshalom Shoshani / Flash 90