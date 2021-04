On a du mal à la croire, mais Benny Gantz persiste encore et toujours dans son refus de cosigner l’ordre de commande des millions de doses de vaccins supplémentaires tant qu’il ne sera pas nommé ministre de la Justice. Un vif échange verbal s’est produit autour de cette question entre le Binyamin Netanyhaou Benny Gantz lors d’une réunion gouvernementale. Et alors que les dirigeants de Pfizer commencent à perdre patience, tant la demande internationale est importante, en Israël les intérêts politiques de Benny Gantz priment sur les questions sanitaires urgentes.

Au Likoud, on fait feu de tout bois contre le président de Bleu-Blanc : « Gantz beut nous faire revenir à des confinements parce qu’il exige le deal ‘nomination ministérielle contre vaccins’. Nous l’appelons à se ressaisir afin de ne pas mettre en danger la santé des citoyens du pays ».

De son côté, le parti Bleu-Blanc a attaqué le Premier ministre : « Nous avons infirmé le bureau du Premier ministre qu’après concertation avec les ministères des Finances et de la Santé, nous nous sommes convaincus qu’il faille adopter une rallonge budgétaire pour l’acquisition de vaccins, mais seulement après la nomination d’une ministre de la Justice (Benny Gantz). Chaque citoyen d’Israël doit se poser la question pourquoi le Premier ministre, inculpé pénalement, refuse de nommer un ministre de la Justice, au prix d’un ‘retour à des confinements’, selon ses propres termes ? La seule réponse est qu’il place son procès au-dessus des intérêts du pays, et il est temps qu’il rentre à la maison ».

Certains journalistes établissent toutefois un lien entre l’obstination de Benny Gantz à devenir ministre de la Justice et une volonté d’être en « bon termes » avec le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit qui tient la clé de l’ouverture ou non d’une enquête sur la société « 5e dimension » qu’avait créée et dirigée Benny Gantz.

