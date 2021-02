L’organisation « Loh’amim LeShalom », qui est connue pour organiser des cérémonies alternatives de Yom Hazikaron en commun avec des familles de terroristes a pris une initiative particulièrement révoltante. Elle a contacté les deux grandes compagnies américaines qui produisent les vaccins, Pfizer et Moderna et leur ont demandé d’intervenir et faire pression sur le gouvernement israélien jusqu’à ce qu’il livre tous les vaccins nécessaires aux populations qui sont sous sa responsabilité « y compris la population palestinienne qui vit sous occupation ». L’intention de cette organisation était de demander à ces deux compagnies de conditionner les livraisons futures de vaccins à Israël.

Photo Illustration