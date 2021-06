Le député Ahmad Tibi (Liste arabe) a dévoilé les dessous de la transaction par laquelle Israël va fournir plus d’un million de doses de vaccins à l’Autorité Palestinienne. Lors des pourparlers entre Israël, l’AP et la compagnie Pfizer, Israël avait émis deux conditions : que la mention « Palestine » n’apparaisse pas sur les vaccins que Pfizer livrera à l’AP d’ici quelques mois et surtout, qu’aucune dose de vaccin ne soit transféré par l’AP à Gaza. « Ces deux exigences stupides ont été repoussées par l’AP » a indiqué Tibi. Israël a cédé en permettant que des vaccins fournis par Israël arrivent à Gaza alors que le Hamas détient toujours les dépouilles des deux soldats et deux otages civils.

Photo coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires