Le journaliste Arad Nir, de la chaîne Hadashot 13, a présenté ses excuses suite à des propos qu’il avait tenus au mois de septembre dernier. Généralement très critique et négatif envers tout ce que fait le Premier ministre Binyamin Netanyahou – comme la plupart de ses confrères de la chaîne – il avait dit : « Celui qui promet des vaccinations massives, efficaces et sûres pour le mois de janvier 2021 jette tout simplement du sable dans les yeux de la population ». Mais il avait rajouté : « Fasse que je me trompe et dans ce cas, je présenterai mes excuses ».

Ce qu’il a fait samedi soir : « Au mois de septembre je ne croyais pas effectivement qu’il y aurait des vaccinations massives, efficaces et sûres d’ici le mois de janvier. Et comme je m’y étais engagé, sans me dérober, je présente mes excuses auprès de celui qui y a cru et qui avait promis ».

Un geste d’honnêteté intellectuelle qui est à saluer et dont Yaïr Lapid ferait bien de prendre de la graine.

Photo Miriam Alster / Flash 90