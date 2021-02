La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fait son mea culpa et reconnu officiellement l’échec de l’Union européenne dans la campagne de vaccination dans les vingt-sept membres. « Nous avons sous-estimé les difficultés liées à la production de masse. Il faut normalement cinq à dix ans pour produire un vaccin mais, en quelque sorte, la science a dépassé l’industrie et nous avons péché par excès de confiance dans l’industrie » a-t-elle expliqué pour botter en touche.

Cet aveu de la part de la présidente d’une institution qui englobe la plupart des pays les plus riches du monde rend encore plus admirable la performance du petit Etat d’Israël et de son Premier ministre qui a su se saisir du problème très en avance.

Photo Pixabay