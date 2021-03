Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Santé Yuli Edekstein ont tenu à se déplacer à Tel-Aviv pour assister à la vaccination de Jeanette Lévy-Azoulay, qui est la cinq millionième personne à s’être fait vacciner en Israël. Prenant la parole avant le Premier ministre, Yuli Edelstein a souligné que le fait que cette rapide opération de vaccination et la collaboration active de la population permet au pays d’ouvrir désormais presque entièrement l’économie, la culture et le sport.

Jeanette Lévy-Azoulay, 34 ans , qui est enceinte, a tout de même eu droit à une question quelque peu déplacée et insidieuse d’un journaliste de la chaîne Kan-11 qui lui a demandé s’il elle n’avait pas peur de se faire vacciner alors qu’elle est enceinte, mais elle a répondu du tac au tac : « Le vaccin est moins dangereux que le virus »!

Vidéo :

המתחסנת החמישה מיליון | ג'נט לביא-אזולאי, בת 34 מפתח תקווה, לכאן חדשות: "מתרגשת, הסכנה מהנגיף הרבה יותר גדולה מהחיסון, שמחה להיות חלק מהיסטוריה"@YoavBorowitz pic.twitter.com/sqTHILJbJM — כאן חדשות (@kann_news) March 8, 2021

Photo porte-parole