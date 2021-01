Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Santé Yuli Edelstein se sont rendus vendredi matin à Oum el-Fahm pour assister à la millionième vaccination en Israël ! le maire de la ville était présent également. Le Premier ministre a une nouvelle fois félicité les personnels des dispensaires (koupot ‘holim) et appelé la population, en particulier la population arabe, à venir en masse pour se faire vacciner afin de pouvoir revenir le plus rapidement possible à une vie normale. Il a également – sans les nommer – égratigné – les ministres et députés Bleu-Blanc d’avoir fait preuve de populisme en mettant des bâtons dans les roues du gouvernement lorsqu’il s’est agi d’instaurer le confinement nécessaire. Binyamin Netanyahou a également évoqué le problème de la violence dans le secteur arabe et a promis de doubler le nombre de postes de police.

De son côté, le ministre de la Santé a parlé d’une « réussite prodigieuse qui permettra de dire ‘Hasta la vista’ (adieu) au Corona d’ici quelques mois et de de revenir à la vie normale que nous languissons tant ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90