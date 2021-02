Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu au téléphone avec son homologue danoise Mette Frederiksen et avec le président brésilien Jaïr Bolsonaro. Ces derniers ont félicité Netanyahou pour l’opération de vaccination qui s’effectue en Israël et ont chacun demandé à Israël de pouvoir coopérer dans le domaine de la recherche, de la production et de la commercialisation dans le domaine des médicaments contre le Covid19 ainsi que sur les vaccins. Binyamin Netanyahou et Mette Frederiksen ont évoqué ensemble la possibilité de coopération entre Israël et plusieurs pays européens.

Photo Hadas Parush / Flash 90