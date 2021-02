Le Prof. Gaby Barabash, ancien directeur-général du ministère de la Santé et consultant du Corona sur la chaîne Hadashot 12 depuis le début de la pandémie est en colère. Il reproche au gouvernement son indulgence face aux personnes qui refusent de se faire vacciner : « Ces gens mettent en danger notre santé et notre économie. Il faut accorder des avantages à ceux qui se font vacciner, comme la permission d’entrer dans les centres commerciaux, sortir du pays ou l’exemption de confinement. Et à l’inverse, il faut bloquer ceux qui refusent de se faire vacciner, permettre aux employeurs d’empêcher les non-vaccinés de se rendre sur leur lieu de travail sans avoir effectué un test quotidien. Je ne comprends pas cette indulgence des pouvoirs publics envers ces gens ».

Photo Koby Gideon / Flash 90