Le vaccin contre le Covid19 est à peine arrivé dans le pays que déjà Israël est en 2e place mondiale pour le nombre de personnes ayant déjà reçu la première dose de ce vaccin par 100 habitants. La palme revient au Royaume-Uni avec 0,74% de personnes vaccinées, suivi par Israël (0,35%), des Etats-Unis (0,19%), de la Russie (0,15%), de la Chine (0,8%) et du Canada (0,06%). Dans son intervention devant la presse mardi soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rappelé qu’il avait énormément oeuvré pour obtenir des vaccins et usé de ses relations à l’étranger pour qu’Israël soit parmi les premiers pays à les obtenir. Des millions de doses supplémentaires devraient arriver en Israël dans les semaine qui viennent.

Le Prof. Eran Segal, professeur de bio-informatique à l’Institut Weitzman, note qu’il y a aujourd’hui en Israël 1,4 million de personnes âgées de plus de 60 ans et qu’avec un rythme de 60.000 vaccinations par jour, cette population pourrait être vaccinée en trois semaines. Selon lui cela ferait chuter de dix fois la mortalité et de quatre fois les cas graves.

Photo Pixabay