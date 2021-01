Au moins trois dirigeants de pays européens ont déjà appelé le Premier ministre israélien pour le féliciter de « l’Opération vaccination » en Israël et lui demander conseil pour leur propre pays. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a appelé samedi soir Binyamin Netanyahou et les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine du combat contre le Corona. Le chancelier autrichien avait été précédé par la cheffe du gouvernement danois, Mette Frederiksen et le président chypriote Nikos Anastasiadis. Mette Frederiksen et Binyamin Netanyahou se sont entretenu sur la manière de combattre le Corona à l’aune de l’apparition de la version mutante du virus. La cheffe du gouvernement danois s’est s’est particulièrement intéressée à l’opération de vaccination massive en Israël. Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération des deux pays dans ce domaine. Il y a quelques jours, lors de leur entretien, le président chypriote Nikos Anastasiadis a même demandé officiellement à Binyamin Netanyahou qu’Israël livre une certaine quantité de doses de vaccin à Chypre. Le Premier ministre israélien a promis d’étudier la question mais n’a pas encore donné de réponse.

