Le Premier Ministre Binyamin Netanyahou a convoqué une réunion d’urgence avec les ministres concernés pour s’attaquer à la vaccination en secteur arabe israélien, dont le taux est inférieur à celui de la population juive. Il demande à ce que le rythme des vaccinations soit accéléré de manière significative. Ce sont des freins culturels et l’ampleur des « fake news » qui dissuadent bon nombre de citoyens arabes à aller se faire vacciner. Sont présents à cette réunion les ministres de la Santé, de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure, des directeurs de ministère, le président des Collectivités locales ainsi que des maires et présidents de conseils régionaux arabes.

Plutôt dans la journée, Binyamin Netanyahou avait dénoncé avec colère les « politiciens cyniques » qui délégitimisent selon lui les vaccins, alors que les chiffres montrent que 97% des personnes qui décèdent du Coriona sont des personnes qui n’ont pas été vaccinées : « Je n’aurai aucune tolérance pour les ‘fake news’ alors que je me bats pour sauver des vies ». Il a estimé que le Corona peut revenir en force et durer encore des années et a indiqué vouloir acquérir 36 millions de doses dans l’année qui vient.

Photo Miriam Alster / Flash 90