L’Institut national de recherche biologique de Ness Tziona a annoncé dimanche soir le début prochain de l’étape ultime du développement d’un vaccin contre le Covid19 : dès dimanche prochain débuteront les essais cliniques sur des êtres humains d’un vaccin mis au point par l’institut. Ces essais s’effectueront sur 25.000 personnes et s’effectueront en trois étapes qui s’étendront sur plusieurs mois et sur un nombre croissant de « cobayes ». La dernière étape débutera vers les mois d’avril-mai 2020 et en cas de succès il sera validé et produit en quantité pour être administré à la population.

Le ministre de la Défense Benny Gantz, dont dépend l’Institut national de recherche biologique, a félicité les équipes de chercheurs : « C’est un jour d’espoir pour les citoyens d’Israël et les chercheurs de l’institut sont les soldats de cet espoir. Il y a deux mois à peine, j’avais eu l’honneur de recevoir dans mes mains le premier flacon de ce vaccin, et aujourd’hui, 25.000 échantillons sont déjà prêts pour des essais cliniques. Je tiens à remercier les dizaines de chercheurs qui travaillent de jour comme de nuit en vue de cette mission d’importance nationale, en collaboration pleine et entière avec le ministère de la Santé (…).

Vidéo :

Photo Wikipedia