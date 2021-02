Depuis le début de la campagne de vaccination en décembre 2020, plus d’un million de membres Maccabi ont été vaccinés, faisant de la Maccabi le plus grand centre de vaccination du pays mais également un des pôles de recherche les plus fiables sur l’efficacité du vaccin contre le Corona.

Les équipe de recherche de la Maccabi auscultent au jour le jour les rapports concernant les centaines de milliers de personnes vaccinées afin de surveiller les symptômes et la morbidité du Corona. Ils compilent en même temps des données importantes concernant l’efficacité du vaccin et l’apparition de potentiels effets secondaires. Voici l’essentiel de leurs conclusions :

Combien de personnes ont été infectées par le Corona après avoir reçu deux doses du vaccin ?

Seulement 248 personnes ont été infectées par le Corona sur 248 000 personnes vaccinées (deux doses) ce qui représente moins de 0,1% d’entre elles.

Dans une autre étude menée auprès d’environ 200000 membres Maccabi de plus de 60 ans ayant été vaccinés, une diminution significative (de 78%) a été observée du nombre de personnes contaminées par le virus une semaine après le premier vaccin. Par ailleurs, une baisse de 67% de personnes hospitalisées a été constatée dans cette même tranche d’age.

Quelles sont les personnes qui ont été infectées après le vaccin ?

La plupart d’entre elles sont des personnes de 55 ans souffrant de maladies chroniques, qui ont été exposées à une personne contaminée par le virus. Il est important de noter qu’aucune d’elle n’a été hospitalisée ou n’a souffert de fièvre supérieure à 38,5 degrés. Seuls des symptômes tels que maux de tête, toux, faiblesse et fatigue ont été constatés.

Et combien ont été infectées parmi les personnes qui n’ont pas été vaccinées ?

Parallèlement sur 900 000 membres de la Maccabi qui n’ont pas encore été vaccinés contre Corona et qui n’ont pas été infectés dans le passé, 8 000 d’entre eux se sont avérés être positif au test du Corona avec des symptômes de la maladie.

Quels effets secondaires ?

Dans l’une de nos études, nous avons demandé à environ 80 000 membres du Maccabi âgés de 18 à 80 ans qui avaient été vaccinés avec deux doses de vaccin de rapporter les symptômes qu’ils ressentaient. Environ 50% d’entre eux n’ont signalé aucun symptôme après avoir reçu la deuxième dose. Environ 30% ont signalé une faiblesse, environ 20% des maux de tête et environ 18% ont signalé beaucoup plus de fatigue que d’habitude.

92% Efficace

Une comparaison des données entre ceux qui ont déjà été vaccinés et ceux qui ne l’ont pas encore été montre que ceux qui ne l’ont pas encore été ont 11 fois plus de chances d’être vaccinés que ceux qui l’ont été, et qu’à ce stade l’efficacité du vaccin en Israël est de 92%. C’est une statistique excellente et encourageante, comparée aux résultats d’un essai mené par Pfizer, qui a montré que 28 jours après la fin de la deuxième dose, l’efficacité du vaccin est de 95%. En outre, le nombre de personnes vaccinées à la Maccabi est nettement supérieur à celles l’essai de Pfizer (où seulement 21 000 personnes ont été testées)

Et si j’avais de la fièvre après la deuxième dose et des nausées ?

C’est possible mais peu probable. Apparemment, seule une petite proportion des personnes vaccinées dans l’enquête que nous avons menée a signalé une légère augmentation de la fièvre et des douleurs articulaires (8%), ou des étourdissements ou des nausées. (6%)

Les vaccinés sont moins contagieux et les jeunes sont également gravement malades

Les données et les données de recherche du monde entier mettent en évidence les faits suivants :

*Il existe déjà des preuves préliminaires qu’une personne est vaccinée est moins contagieuse.

*Le virus provoque également des maladies graves chez les jeunes (en particulier depuis l’apparition du variant britannique).

*Le virus provoque des symptômes qui affectent la santé même après la disparition de la maladie.

En conclusion, il est important de se rappeler que nous voulons tous protéger nos proches – enfants, adultes, femmes enceintes et immunodéprimées, et bien sûr revenir à la routine le plus tôt possible. Les vaccins sur le plus grand nombre possible d’entre eux ouvriront la voie pour y arriver le plus rapidement possible.

Les informations médicales contenues dans l’article ont été recueillies auprès du :

Dr Lior Hecht Sagi, directeur médical régional de la Maccabi.

Dr Anat Aka Zohar, chef de la Division de l’information et de la santé numérique à la Maccabi.

Dr Ronen Yom Tov, spécialiste en médecine familiale, Directeu r médical de la Maccabi, et le consultant médical du site Web de la Maccabi

