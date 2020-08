Par vidéoconférence, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat ont félicité le directeur de l’Institut de recherche biologique de Nes Tsiona, Prof. Shemouel Shapira ainsi que les équipes de recherche pour les progrès qu’ils ont réalisé en mettant au point un vaccin contre le Covid19. Le vaccin se trouve dans les dernières étapes de mise au point, et les tests cliniques sur des êtres humains devraient débuter après les fêtes juives de tichri. « J’avais demandé de mettre au point un vaccin ici en Israël car j’ai une immense foi en nos ressources humaines et dans les nos capacités en tant qu’Etat », a notamment dit le Premier ministre.

Binyamin Netanyahou a annoncé avoir déjà donné instruction d’entreprendre la planification d’une chaîne de production du vaccin.

Le Prof. Shapira a dit : « Il y a six mois, vous nous avez confié la mission de mettre au point des vaccins et des anticorps pour l’Etat d’Israël. Mission accomplie, et de la meilleure manière, et nous avons maintenant un excellent vaccin…! »

L’objectif déclaré du Premier ministre est que le vaccin soit disponible pour la population d’ici la fin du premier trimestre 2021. Il s’est dit satisfait que la progression de la recherche correspond au calendrier fixé par le conseil de la Sécurité nationale, du ministère de la Défense et du ministère de la Santé.

Vidéo :

Photo Kobi Gideon / Flash 90