Un signe supplémentaire du glissement vers la gauche du Parti démocrate américain et de l’effritement du soutien traditionnel de ce parti à l’Etat d’Israël. La candidate à l’élection présidentielle de 2020, Elisabeth Warren a durement attaqué Binyamin Netanyahou après l’annonce de sa mise en examen sous réserve d’audition.

Sur son compte Twitter, la sénatrice du Massasuchetts, étoile montante du parti, a écrit des mots aussi durs qu’inexacts à l’encontre du Premier ministre israélien: “L’accueil de l’extrême droite, la manipulation de la presse libre, les pots-de-vins et des avantages. Les accusations dont fait l’objet Binyamin Netanyahou sont graves et portent atteinte au coeur même de la démocratie. La corruption en Israël, aux Etats-Unis et partout ailleurs est un cancer qui menace la démocratie”.

Rarement un membre du Parti démocrate, de surcroît quelqu’un qui se présente à une élection présidentielle ne se sera exprimé avec tant de hargne contre le dirigeant de l’allié le plus grand des Etats-Unis.

