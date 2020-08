Phénomène jamais vu lors d’une campagne électorale aux Etats-Unis : la présidente démocrate de la chambre des Représentants Nancy Pelosi a appelé Joe Biden à renoncer aux débats traditionnels qui opposent les deux candidats à l’approche de l’élection. Ces débats sont généralement regardés par des dizaines de millions de citoyens américains.

N’ayant évidemment pas le courage de donner la raison réelle de son appel, Nancy Pelosi explique que Donald Trump « va truffer ses interventions de mensonges » et va « exploiter cette tribune publique pour diffuser des informations erronées contre son rival afin de remporter la victoire ».

« Je ne pense pas qu’il faille de débats cette année », estime soudainement Nancy Pelosi, qui accuse Donald Trump « d’avoir humilié Hillary Clinton lors des débats en 2016 ». Avec un candidat démocrate à la hauteur, Nancy Pelosi et tout le Parti démocrate auraient sans aucun doute attendu ces débats avec grande impatience. Mais en réalité, au Parti démocrate on craint plus que tout un débat où Donald Trump et son charisme à toutes les chances de prendre le dessus face à un Joe Biden qui pour parler pudiquement donne quelques signes de fatigue.

Photo Wikipedia