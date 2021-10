Neuf mois après sa prise de fonction, ce qui était prévisible s’est produit : la satisfaction de l’opinion envers le président Joe Biden et sa popularité ne cessent de baisser. Le phénomène est à ce point palpable qu’un dernier sondage réalisé par l’institut Gallup montre que la chute de la popularité du président est la plus spectaculaire depuis la Deuxième guerre mondiale au bout de la même période au pouvoir avec plus de onze points de dégringolade : 44,7% de personnes satisfaites de son action après neuf mois, alors qu’elles étaient 56% après le premier trimestre de son mandat. A titre de comparaison, les trois derniers président démocrates, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter avaient perdu de 7% à 10% de leur popularité après neuf mois de présidence, et Donald Trump à peine 4,4%.

Autre donnée qui doit inquiéter les stratèges démocrates : parmi les personnes interrogées qui ne s’identifient avec aucun des deux partis et qui estimaient qu’il fallait laisser une chance à Joe Biden, la chute est vertigineuse : de 61% de satisfaction à 34%.

Cette chute de popularité s’explique par plusieurs facteurs : l’insatisfaction dans le combat contre le Corona (l’une des grandes promesses électorales du candidat Biden), une politique économique aux effets néfastes, et une politique étrangère plus qu’incohérente avec comme « summum » le fiasco du retrait des troupes américaines d’Afghanistan. On pourrait y rajouter l’effet très médiocre des apparitions médiatiques du président américain, qui semblent confirmer le diagnostic qui avait été fait durant la campagne électorale sur un candidat fatigué et plus au fait de ses facultés.

Enfin, une donnée qui n’est pas sans rappeler la situation politique d’un pays pas très lointain… : le candidat Biden avait promis d’être le président « de la réconciliation et de l’unité » face à un Donald Trump étiqueté par le rouleau compresseur médiatique comme « incitateur et diviseur » : selon ce sondage, à peine 4% des électeurs républicains se disent satisfaits de la politique menée par le président démocrate.

