Bernell Tramnnel, intellectuel afro-américain de 60 ans, habitant de Milwaukee n’aura pas eu la même « chance » que le délinquant George Floyd, dont la lente agonie sous le genou d’un policier aura bouleversé la planète et provoqué une vague de violences inouïe aux Etats-Unis.

J’ai eu beau chercher dans les sites d’information en français, même sur Google, l’assassinat de Bernell Tramnel ne fait pas la une, ni la deux, ni la trois. Inconnu au bataillon. Et pour cause, ce personnage charismatique, connu de la communauté et qui aimait discuter avec les passants avait un « défaut majeur » : il soutenait ardemment et de manière démonstrative le président Donald Trump. Il était donc du mauvais côté de la bien-pensance. On connaît.

Quelques heures après avoir accordé une interview où il expliquait pourquoi il soutenait le président américain pour la prochaine élection, il a été abattu en plein jour par des « individus inconnus ». Curieusement, le mouvement violent d’extrême gauche « Black Lives Matter » et de manière générale les organisations de défense des droits de l’homme n’ont pas jugé utile de dénoncer ce crime contre un afro-américain, coupable sans doute d’avoir été dans le mauvais camp.

L’Internationale de l’hypocrisie…

